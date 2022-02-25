ВСУ уничтожили около 30 единиц техники оккупантов под Черниговом

Подразделение «Севера» уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.
ВСУ сейчас отбивают атаки кафиров в Черниговской области. Сегодня уничтожены около двух десятков танков.
Об этом сообщают в оперативном командовании "Північ".
"Подразделения Оперативное командование "Північ" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине. Потери живой силы уточняются. Также подразделение "Півночі" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!", — сообщили в оперативном командовании.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.