ВСУ уничтожили около 30 единиц техники оккупантов под Черниговом

ВСУ уничтожили около 30 единиц техники оккупантов под Черниговом

Подразделение «Севера» уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.

ВСУ сейчас отбивают атаки кафиров в Черниговской области. Сегодня уничтожены около двух десятков танков.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Північ".

"Подразделения Оперативное командование "Північ" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на минском направлении на Черниговщине. Потери живой силы уточняются. Также подразделение "Півночі" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов держит оборону и уничтожает врага! Верьте в ВСУ и поддерживайте!", — сообщили в оперативном командовании.

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