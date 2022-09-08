ВСУ уничтожили переправу в Дарьевке Херсонской области, лишив оккупантов пути между северным и южным секторами — британская разведка

В Херсонской области ВСУ лишают оккупантов связи между секторами.

Для этого украинские защитники подорвали мост в Дарьевке Херсонской области.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

В Херсонской области украинские подразделения продолжают вести наступательные действия. Украина, вероятно, уничтожила военный понтонный мост в Дарьевке, который развернули российские войска после того, как был серьезно поврежден соседний автомобильный мост.

Переправа через Дарьевку является одним из основных путей между северным и южным секторами российского военного присутствия вдоль реки Днепр.

Напомним, в с. Малая Токмачка Запорожской области оккупанты обстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. На месте трагедии погибли три человека, еще семь человек ранены, из них трое — в тяжелом состоянии.

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