ВСУ отправили к прароотцам подразделение российских оккупантов Донецкой области.
Они как раз пытались перебраться через реку Северский Донец.
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.
"При попытке форсирования реки Северский Донец в Донецкой области было уничтожено подразделение одной из БТГр 41 общевойсковой армии (в/ч 64128 Новосибирск) Центрального ПО. Потери среди личного состава составили: 8 погибших, 16 раненых, 3 военнослужащих" проинформировал журналист.
Напомним, что Запорожской области после встречи с ВСУ оккупанты накивали пятками, оставив раненых и погибших.
Также ранее сообщалось, что с марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, нелегально провозящих оружие и боеприпасы из Украины. В основном это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие в личных целях или продать.
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