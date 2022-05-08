ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, которое пыталось форсировать реку Северский Донец

ВСУ отправили к прароотцам подразделение российских оккупантов Донецкой области.

Они как раз пытались перебраться через реку Северский Донец.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"При попытке форсирования реки Северский Донец в Донецкой области было уничтожено подразделение одной из БТГр 41 общевойсковой армии (в/ч 64128 Новосибирск) Центрального ПО. Потери среди личного состава составили: 8 погибших, 16 раненых, 3 военнослужащих" проинформировал журналист.

Напомним, что Запорожской области после встречи с ВСУ оккупанты накивали пятками, оставив раненых и погибших.

Также ранее сообщалось, что с марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, нелегально провозящих оружие и боеприпасы из Украины. В основном это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие в личных целях или продать.

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