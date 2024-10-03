ВСУ уничтожили ракетами ATACAMS российскую радиолокационную станцию "Небо-М" — Генштаб

Ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

Силы обороны Украины поразили баллистическими ракетами ATACAMS русскую радиолокационную станцию "Небо-М". РЛС уничтожен.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также читайте Ночью россияне ударили дронами по Одесской области: какие последствия

"Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М". Ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели", — говорится в сообщении.

В украинском ведомстве отмечают, что РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

По имеющейся информации Генштаба, в РФ осталось всего 10 систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 миллионов долларов США.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG. Боевая работа Сил обороны по важным целям врага продолжается", — подытожили в Генштабе.

Напомним, Силы обороны уничтожили радиолокационную станцию россиян "Каста-2Е2" в Запорожье.

В результате удара по Харькову горит дом и автомобили

Читайте также: