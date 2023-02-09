ВСУ уничтожили распиаренную машину "Терминатор", которую российские пропагандисты хвалили на телевидении

ВСУ уничтожили именно того "Терминатора", которого сняли пропагандисты в своем телевизионном сюжете, говорит глава Луганской области.

Украинские военные уничтожили вражескую боевую машину поддержки танков "Терминатор", неуязвимость которой расхваливали на телевидении российские пропагандисты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Недавно оккупанты на своем главном пропагандистском ТВ кичились боевой машиной поддержки танков с громким названием "Терминатор". Столько красивых слов о том, что машину почти невозможно уничтожить….почти", — отметил Гайдай.

Однако украинские воины доказали, что российская БМПТ "Терминатор" не так уж неуязвима.

"На фото от луганских защитников именно тот "Терминатор" из российского видео, именно та единица, которую так расхваливал пропагандист, и экипаж, командир которого что-то рассказывал о "заразе", — подытожил глава Луганщины.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года Россия потеряла в Украине около 3255 танков и 6468 ББМ.

Читайте также: