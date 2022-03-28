ВСУ уничтожили российских оккупантов, бежавших с поля боя: видео

После нанесенного удара техника оккупантов мощно вспыхнула.

Украинские военные ликвидировали российских захватчиков, которые бросились бежать с поля боя.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

На видео, обнародованном Генштабом сегодня, 28 марта, можно увидеть, как после удара по захватчикам их техника окутывается огнем.

"Даже скорый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим", — отметили в Генштабе.

Напомним, за период полномасштабной войны России против Украины украинские защитники ликвидировали 17 тысяч оккупантов.