ВСУ уничтожили российских оккупантов, бежавших с поля боя: видео

После нанесенного удара техника оккупантов мощно вспыхнула.
Украинские военные ликвидировали российских захватчиков, которые бросились бежать с поля боя.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
На видео, обнародованном Генштабом сегодня, 28 марта, можно увидеть, как после удара по захватчикам их техника окутывается огнем.
"Даже скорый побег с поля боя российским оккупантам не помог. Очередь в ад немного увеличилась. Вместе победим", — отметили в Генштабе.
Напомним, за период полномасштабной войны России против Украины украинские защитники ликвидировали 17 тысяч оккупантов.