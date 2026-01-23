ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
273
Время на прочтение
2 мин

ВСУ уничтожили российский "Подлет" в Крыму: Генштаб раскрыл детали удара по РЛС и нефтебазе

В глубокий тыл РФ также пришла «бавовна»: в Пензенской области горит нефтебаза «Пензанефтепродукт».

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Поражены нефтебаза, РЛС и другие важные объекты врага

Поражены нефтебаза, РЛС и другие важные объекты врага / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ отчитывается об успешной серии ударов по стратегическим объектам врага на территории России и на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались нефтебаза, современная радиолокационная станция и скопление личного состава окупантов.

Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Пожар на нефтебазе в Пензенской области

Одной из ключевых целей стала нефтебаза «Пензанефтепродукт», расположенная в Пензенской области РФ (свыше 700 км от границы с Украиной). На объекте подтверждено пожар.

  • Значение объекта: нефтебаза напрямую задействована в обеспечении логистики оккупационных войск.

  • Последствия: масштабы ущерба устанавливаются, однако в Генштабе подчеркивают, что это часть системного снижения военно-экономического потенциала агрессора.

Поражение РЛС «Подлет» в Крыму

Во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Фрунзе, Силы обороны подтвердили успешное поражение радиолокационной станции «Подлет».

Подлет — это современная российская маловысотная РЛС, которая предназначена для выявления воздушных целей (дронов, ракет) на малых и предельно малых высотах. Уничтожение таких станций существенно ослепляет российскую ПВО на временно оккупированном полуострове.

Потери врага в Белгородской и Донецкой областях

Кроме объектов инфраструктуры, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника:

  • в Белгородской области РФ;

  • на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информация о количестве ликвидированных окупантов пока уточняется.

«Продолжение следует», — лаконично резюмировали в Генштабе ЗСУ.

Напомним, в ночь на 10 января Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники. Произошло возгорание на нефтебазе.

Дата публикации
Количество просмотров
273
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie