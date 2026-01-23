ВСУ уничтожили российский "Подлет" в Крыму: Генштаб раскрыл детали удара по РЛС и нефтебазе

Поражены нефтебаза, РЛС и другие важные объекты врага / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генштаб ВСУ отчитывается об успешной серии ударов по стратегическим объектам врага на территории России и на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались нефтебаза, современная радиолокационная станция и скопление личного состава окупантов.

Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Пожар на нефтебазе в Пензенской области

Одной из ключевых целей стала нефтебаза «Пензанефтепродукт», расположенная в Пензенской области РФ (свыше 700 км от границы с Украиной). На объекте подтверждено пожар.

Значение объекта: нефтебаза напрямую задействована в обеспечении логистики оккупационных войск.

Последствия: масштабы ущерба устанавливаются, однако в Генштабе подчеркивают, что это часть системного снижения военно-экономического потенциала агрессора.

Поражение РЛС «Подлет» в Крыму

Во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Фрунзе, Силы обороны подтвердили успешное поражение радиолокационной станции «Подлет».

Подлет — это современная российская маловысотная РЛС, которая предназначена для выявления воздушных целей (дронов, ракет) на малых и предельно малых высотах. Уничтожение таких станций существенно ослепляет российскую ПВО на временно оккупированном полуострове.

Потери врага в Белгородской и Донецкой областях

Кроме объектов инфраструктуры, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника:

в Белгородской области РФ;

на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информация о количестве ликвидированных окупантов пока уточняется.

«Продолжение следует», — лаконично резюмировали в Генштабе ЗСУ.

Напомним, в ночь на 10 января Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники. Произошло возгорание на нефтебазе.