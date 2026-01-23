- Дата публикации
ВСУ уничтожили российский "Подлет" в Крыму: Генштаб раскрыл детали удара по РЛС и нефтебазе
В глубокий тыл РФ также пришла «бавовна»: в Пензенской области горит нефтебаза «Пензанефтепродукт».
Генштаб ВСУ отчитывается об успешной серии ударов по стратегическим объектам врага на территории России и на временно оккупированных территориях. Под ударом оказались нефтебаза, современная радиолокационная станция и скопление личного состава окупантов.
Об этом говорится в официальном сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Пожар на нефтебазе в Пензенской области
Одной из ключевых целей стала нефтебаза «Пензанефтепродукт», расположенная в Пензенской области РФ (свыше 700 км от границы с Украиной). На объекте подтверждено пожар.
Значение объекта: нефтебаза напрямую задействована в обеспечении логистики оккупационных войск.
Последствия: масштабы ущерба устанавливаются, однако в Генштабе подчеркивают, что это часть системного снижения военно-экономического потенциала агрессора.
Поражение РЛС «Подлет» в Крыму
Во временно оккупированном Крыму, в районе населенного пункта Фрунзе, Силы обороны подтвердили успешное поражение радиолокационной станции «Подлет».
Подлет — это современная российская маловысотная РЛС, которая предназначена для выявления воздушных целей (дронов, ракет) на малых и предельно малых высотах. Уничтожение таких станций существенно ослепляет российскую ПВО на временно оккупированном полуострове.
Потери врага в Белгородской и Донецкой областях
Кроме объектов инфраструктуры, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы противника:
в Белгородской области РФ;
на временно оккупированной территории Донецкой области.
Информация о количестве ликвидированных окупантов пока уточняется.
«Продолжение следует», — лаконично резюмировали в Генштабе ЗСУ.
Напомним, в ночь на 10 января Волгоградскую область РФ атаковали беспилотники. Произошло возгорание на нефтебазе.