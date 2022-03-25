ВСУ уничтожили российскую батальонную группу: из 648 оккупантов выжили только трое

ВСУ уничтожили российскую батальонную группу: из 648 оккупантов выжили только трое

Из батальонной группы остались только трое оккупантов, и то двое из них ранены.

Вооруженные силы Украины полностью уничтожили российскую батальонную группу 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ. Из 648 военных выжили только трое.

Об этом сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Батальонно-тактическая группа 200-й отдельной мотострелковой бригады, участвовавшей в "специальной военной операции" на территории Украины понесла значительные потери в живой силе. Из 648 отправленных военнослужащих погибли 645. Остались только трое, и то двое них ранены", — отметил он.

Читайте также: