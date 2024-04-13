ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки (видео)

Украинские бойцы отправили "на концерт к Кобзону" оккупантов в районе Красногоровки. Для этого нашим воинам-пилотам 59-й отдельной мотопехотной бригады было достаточно сбросов с дронов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки

"Не успели открыться бортовая дверь, как уже полетели "бимбы", – иронично отметил он.

Напомним, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1030 человек. С начала полномасштабной агрессии они составляют уже 452 760 солдат.

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