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ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки (видео)

ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки (видео)

ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки

Штурмовая группа противника полностью уничтожена.

Украинские бойцы отправили "на концерт к Кобзону" оккупантов в районе Красногоровки. Для этого нашим воинам-пилотам 59-й отдельной мотопехотной бригады было достаточно сбросов с дронов.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки

ВСУ уничтожили штурмовую группу оккупантов возле Красногоровки

"Не успели открыться бортовая дверь, как уже полетели "бимбы", – иронично отметил он.

Напомним, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1030 человек. С начала полномасштабной агрессии они составляют уже 452 760 солдат.

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