ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Харьковском направлении: видео

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в Управлении стратегического командования ВСУ.

"Минус склад БК кацапов на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.

На обнародованном видео заметно, как после попадания в склад, начали детонировать боеприпасы и поднялись в небо клубы густого дыма.

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