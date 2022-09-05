ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Харьковском направлении: видео

Оккупанты понесли потери в боеприпасах.
Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами оккупантов на Харьковском направлении.
Об этом сообщили в Управлении стратегического командования ВСУ.
"Минус склад БК кацапов на Харьковском направлении", — говорится в сообщении.
На обнародованном видео заметно, как после попадания в склад, начали детонировать боеприпасы и поднялись в небо клубы густого дыма.
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