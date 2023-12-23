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ВСУ уничтожили склад окупантов в Иловайске (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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ВСУ уничтожили склад окупантов в Иловайске (фото)

Уничтоженный состав окупантов/Фото: t.me/kazansky2017

Перед возгоранием склада был "прилет".

В оккупированном Иловайске загорелся склад горюче-смазочных материалов российских захватчиков.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Он заявил, что перед возгоранием состава был "прилет".

"Мощный прилет в оккупированном Иловайске, район жд. Горит склад ГСМ оккупантов", — сообщил Казанский.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили рекордное количество артиллерии кафиров.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал интересные подробности операции сбивания трех российских Су-34.

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Дата публикации
Просмотры
2343
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