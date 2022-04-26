ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и отбили атаки оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 26 апреля

ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и отбили атаки оккупантов: утренняя сводка Генштаба по состоянию на 26 апреля

Начались шестьдесят вторые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

В Генштабе ВСУ обнародовали оперативную информацию о российско-украинской войне по состоянию на 26 апреля.

В Восточной операционной зоне оккупанты идут в наступление, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей и обеспечить сухопутный коридор между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском и Полесском враг активных действий по указанным направлениям не проводил.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры. Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения. Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

Так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

"На территории Донецкой и Луганской за минувшие сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 4 танка, пять артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и одна зенитная установка."

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

Подразделения ВС РФ пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области. Несут потери.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатые ракеты.

Напомним, что украинские военные ликвидировали взвод оккупантов, которые обстреливали их позиции в Херсонской области.