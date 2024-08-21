ВСУ уничтожили три важных моста, чтобы заблокировать территорию в Курской области: детали от Forbes

Украинские вооруженные силы пытаются изолировать часть Курской области. Речь идет о части, расположенной между границей Украины и рекой Сейм. Это около 300 кв миль (1 миля – более 1,6 км) области.

Об этом сообщает издание Forbes.

Отмечается, что после начала операции на территории РФ украинская армия и авиация стали нацеливаться на мосты через Сейм. Они уничтожили три из них: в городе Глушково, в селах Званном и Кариже. Случилось это в течение 16-19 августа. Авторы материала подчеркивают, вероятно, ВСУ пытаются изолировать часть Курска — западнее зоны вторжения площадью 300 квадратных миль, которая частично ограничена Сеймом.

В Forbes пишут, что в дары по мостовым переходам через реку Сейм и продвижение передовых подразделений ВСУ на западный берег реки свидетельствуют о том, что целью украинских войск является взятие под контроль южной части Курской области.

"Неясно, сколько еще мостов – постоянных или временных – украинским войскам придется разрушить, чтобы эффективно изолировать большой участок Курской области, прилегающий к нынешней зоне наступления. Но, вероятно, они добились большого прогресса", говорится в материале.

Анализируя спутниковые снимки с территории Курщины, стало известно, что "три постоянных моста, которые украинцы атаковали между пятницей и понедельником, были единственными большими постоянными мостами в этом районе". Авторы публикации предполагают, что армия РФ теперь может полностью полагаться на понтонные мосты, чтобы пересечь Сейм.

В свою очередь, российские силы активно сооружают временные понтонные мосты, но их очень легко разрушить, потому что они не столь прочны как бетонные.

"Если украинцы сосредоточили достаточно разведывательных и ударных средств, чтобы уничтожить три постоянных моста за четыре дня, то, вероятно, нет причин, по которым они не могут также уничтожить какие-либо временные мосты, которые появятся в том же районе", считают журналисты Forbes.

Как сообщалось, "РБК.Украина" со ссылкой на своего собеседника в военно-политическом руководстве пишет, что диктатор РФ Владимир Путин приказал своей армии вытеснить украинские войска из Курской области. Якобы это должно произойти до 1 октября.

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