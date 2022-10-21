ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов в Херсонской области: фото разбитой системы залпового огня

Оккупанты понесли потери в технике на Херсонщине.

В Херсонской области украинские бойцы уничтожили реактивную систему залпового огня оккупантов "Ураган".

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

"На Херсонщине уничтожена РСЗО БМ-27 "Ураган", а транспортно-зарядная машина к нему как бонусный трофей", — говорится в сообщении.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Российская Федерация бросила на передовую в Херсонской области до 2 тысяч недавно мобилизованных мужчин.

В общей сложности группировка российских военных в Херсоне сейчас оценивается в цифру от 20 до 25 тысяч. РФ испытывает существенные проблемы с их обеспечением.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что из-за контрнаступления ВСУ захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона.

По состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населённых пунктов Херсонской области.

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