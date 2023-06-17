ВСУ уничтожили вражеский ЗРК и два пункта управления: строительство Генштаба

В течение суток противник нанес 37 авиационных ударов, совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Российские захватчики и дальше сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 22 боевых столкновения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений с РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационный удар по населенному пункту Янжуловка Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Костобобров, Гремяч Черниговской области, Чуйковка, Бачевск, Сварково, Атинское, Стариковое, Бояро-Лежачие, Старые Вырки, Сосновка, Искровивщина, Волфинок, Басов. Большая Писаревка, Пономаренко Сумской области, а также Гурьев Казачок, Уды, Красная Заря, Казачья Лопань, Стрелка, Старица, Огурцово, Плетеновка, Волчанские Хутора, Покаляне, Охримовка, Круглое, Бударки, Землянки, Лошаково .

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского Луганской области и Берестового Харьковской области, успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Двухлетней, Западной, Каменке, Кисловке Харьковской и Новоселовской Луганской областей.

На Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Белогоровки Луганской области, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы подверглись Стельмаховке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Верхнекаменному, Раздолевке, Спорному, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиаудары в районах Сухой Балки и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Первомайское, Авдеевка, Веселое, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлениях Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Благодатного. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Пречистовка, Новомихайловка, Угледар, Сторожево, Новоселка, Новополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Враг нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки Запорожской области и Казацкого Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новодаровка, Левадное, Малиновка, Красное, Новоандреевка, Степное, Лобковое, Степногорск, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Михайловка, Новодмитровка, Червной Маяк, Дорожное, Берислав, Веселое, Казацкое, Николаевка, Бургунка, Ольга, Тягинка, Новотягинка, Понятиевка, Садовое, Молодежное, Антоновка, Херсон, Чернобаевка, Ромашково, Днепровское, Берегово, Веле и Очаков Николаевской области

Российские кафиры продолжают совершать экоцид на острове Джарилгач, где обустроили полигон и проводят мероприятия по подготовке мобилизованных, в том числе и со стрельбой артиллерийских подразделений.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают наступление на Бахмутском направлении Донецкой области, однако продвижение идет медленно из-за отсутствия необходимой техники.

Кроме того, мы ранее информировали, что Вооруженные силы Украины перехватывают инициативу врага на поле боя, однако для дальнейших успешных действий Украине необходимо оружие дальностью до 200 километров.

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