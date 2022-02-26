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ВСУ уничтожили вражескую колонну в Черниговской области

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Украинские военные продолжают наносить удары на поражение противника.

Украинские военные уничтожили российскую колонну в Черниговской области.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают наносить удары на поражение противника.

Уничтоженная колонна техники

Ракетные войска и артиллерия ВСУ продолжают наносить удары на впечатление противника. Уничтожена колонна врага на Черниговщине. Верьте в ВСУ! Слава Украине!

Опубликовано Оперативное командование "Север"/Operational Command “North” Суббота, 26 февраля 2022 г.

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