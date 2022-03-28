ВСУ успешно атаковали позиции оккупантов в Херсонской области

В результате точных выстрелов российские группировки понесли немало потерь.

Защитники Украины совершили успешную атаку на позиции российских захватчиков в районе Чаплинки Херсонской области. В результате оккупанты понесли потери и избавились от стоимостной техники.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на разведку.

Вчера, 27 марта, ВСУ отработали по технике оккупантов, которую те разместили в Чаплинке Херсонской области. Рашисты сосредоточили там свои вертолеты, танки и ракетно-зенитные комплексы "Панцирь".

Оккупанты, которым помогала ПВО, понесли потери личного состава и лишились крайне дорогой техники.

В результате удара ВСУ были уничтожены несколько «панцирей», вертолеты, несколько единиц бронетехники и склад с боекомплектом.

Напомним, что на видео, обнародованном Генштабом сегодня, 28 марта, можно увидеть, как после удара по захватчикам, их техника окутывается огнем.