ВСУ успешно "минусируют" оккупантов: Генштаб сообщил о значительных потерях противника

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 250 захватчиков.

Война

Война / © Associated Press

По состоянию на утро 9 февраля ВСУ уничтожили 1 247 580 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника армии РФ от 24.02.22 до 09.02.26:

  • личного состава — около 1 247 580 (+1 250) человек

  • танков — 11 654 (+3)

  • боевых бронированных машин — 24 013 (+3)

  • артиллерийских систем — 37 056 (+12)

  • РСЗО — 1 637

  • средства ПВО — 1 295

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 962 (+413)

  • крылатые ракеты — 4 270 (+1)

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 77 552 (+113)

  • специальная техника — 4 069

Следует отметить, что потеря Starlink сломала тактику армии РФ на фронте. Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.

