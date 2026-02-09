ВСУ успешно "минусируют" оккупантов: Генштаб сообщил о значительных потерях противника

Война / © Associated Press

По состоянию на утро 9 февраля ВСУ уничтожили 1 247 580 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника армии РФ от 24.02.22 до 09.02.26:

личного состава — около 1 247 580 (+1 250) человек

танков — 11 654 (+3)

боевых бронированных машин — 24 013 (+3)

артиллерийских систем — 37 056 (+12)

РСЗО — 1 637

средства ПВО — 1 295

самолетов — 435

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 962 (+413)

крылатые ракеты — 4 270 (+1)

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 77 552 (+113)

специальная техника — 4 069

Следует отметить, что потеря Starlink сломала тактику армии РФ на фронте. Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.