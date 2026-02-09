- Дата публикации
ВСУ успешно "минусируют" оккупантов: Генштаб сообщил о значительных потерях противника
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 250 захватчиков.
По состоянию на утро 9 февраля ВСУ уничтожили 1 247 580 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1250 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника армии РФ от 24.02.22 до 09.02.26:
личного состава — около 1 247 580 (+1 250) человек
танков — 11 654 (+3)
боевых бронированных машин — 24 013 (+3)
артиллерийских систем — 37 056 (+12)
РСЗО — 1 637
средства ПВО — 1 295
самолетов — 435
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 127 962 (+413)
крылатые ракеты — 4 270 (+1)
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 77 552 (+113)
специальная техника — 4 069
Следует отметить, что потеря Starlink сломала тактику армии РФ на фронте. Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.