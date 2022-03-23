ВСУ успешно отражали ракетные атаки и блокировали врага: утренняя сводка от Генштаба по состоянию на 23 марта

ВСУ успешно отражали ракетные атаки и блокировали врага: утренняя сводка от Генштаба по состоянию на 23 марта

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Начались 28 сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению.

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В Генштабе рассказали, как прошли предыдущие сутки и какие результаты ВСУ и другие группировки сил обороны.

Защитники Украины продолжают отражать атаки оккупантов на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Так, защитники Украины не позволяют восстановить врагу наступление в направлениях на Славянск и, частью сил, на населенный пункт Лозовая. Сдерживают продвижение противника в направлении Запорожья.

Также силы обороны блокируют продвижение оккупантов в направлении Попасной и Курахово и осуществляют круговую оборону Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении главные усилия сосредоточены на прикрытии гос границы, сдерживании пришествия противника в районе населенного пт Малин.

В Северской области группировка войск удерживает оборону Чернигова и сдерживает продвижение противника в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении сухопутные войска "набрасывают" оккупантам в Черноморской операционной зоне, Николаеве и Николаевской области.

Защитники Украины сдерживают противника по направлениям на Кривой Рог и Нововоронцовку.

Отмечены активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки.

"Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 5 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет", — сообщают в Штабе.

Отмечается, что в России продолжают мобилизацию населения для войны в Украине, в том числе тех, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси партизаны частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Республикой Беларусь и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, на украинско-белорусской границе наблюдается накопление вражеских войск.

"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные личного состава убиты, ранены, больны или деморализованы", — говорится в сообщении.

Напомним, что купанты продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы и наносить ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенным пунктам, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.