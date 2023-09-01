ВСУ установили рекорд по уничтожению вражеской техники: о каком виде идет речь

Российские оккупанты продолжают терять свою ржавую технику в Украине.

Так, в августе установлен абсолютный рекорд количества уничтоженной российской артиллерии – 691. Результат за июнь и июль превзойти было тяжело, но нашим защитникам это удалось.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Александр Коваленко со ссылкой на графики Минфина.

ВПК не может компенсировать потери

По словам Коваленко, это сохраняет средний показатель потерь, превышающий возможности ВПК компенсировать их.

"Так же в августе был второй показатель за весь период полномасштабной войны по уничтожению российского автотранспорта – 685. Больше было сожжено только в марте 2022 года, когда логистические колонны РОВ уничтожались в режиме нон-стоп – 865", – отметил обозреватель.

По мнению Коваленко, осенью акцент сместится на ББМ и танки.

Отметим, по состоянию на 1 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 263 490 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 470 военных.

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