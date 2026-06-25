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- Украина
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ВСУ ударили еще по трем мостам, по которым ездили россияне: тылы РФ в огне — первые детали
Масштабы разрушений перерывов устанавливаются. Мосты находятся глубоко в тылу российской армии.
Силы обороны нанесли удар по трем мостам в тылу россиян — автомобильном через реку Корсак в Запорожской области и двух железнодорожных: через реку Айдар и реку Луганчик в Луганской области. Их противник использовал для опрокидывания войск и подвоза боеприпасов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в четверг, 25 июня.
По данным Генштаба, масштабы разрушений перерывов устанавливаются.
Какие еще объекты окупантов были поражены
Кроме того, в ночь на 25 июня подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Полтавская» в Краснодарском крае, РФ. После удара вспыхнул пожар на территории предприятия. Этот объект важен для российской армии, поскольку он задействован в обеспечении войск на оккупированных территориях Украины.
Также за прошедшие сутки Украина успешно атаковала:
состав материально-технических средств оккупантов в районе Новоганновки Луганской области,
командный пункт подразделения недалеко от Цукуриного Донецкой области,
радиолокационную станцию «Небо»,
радиолокационный комплекс «Скала-М» в районе Керчи на временно оккупированной территории украинского Крыма.
Удары Украины по России — последние новости
Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Утром 25 июня в Уфе раздались взрывы. По данным местных пабликов, под удар дронов попал НПЗ в Уфе, расположенном в 1500 км от фронта.
Позже президент Зеленский подтвердил атаки на НПЗ в Уфе и нефтебазу на Кубани. Силы обороны поразили нефтебазу «Полтавская» в 300 километрах от линии фронта.