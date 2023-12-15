ВСУ устроили оккупантам "мариупольскую Чернобаевку": куда "прилетело", что уничтожено – обзор новостей

В ночь на 15 декабря в оккупированном Мариуполе раздались громкие взрывы. Зарево от прилета можно было увидеть из любой точки города. Прилетело в самое скопление окупантов, там был и их армейский штаб.

Фото очевидцев и новейшие детали хлопка в Мариуполе – в эксклюзивном материале Артема Зябкина на TSN.ua

"Прилетело" в Мариуполь

Ночь с 14 на 15 декабря для оккупантов в Мариуполе прошла очень неспокойно! Около полуночи в городе раздался громкий взрыв. Прилетело на территорию местного бетонного завода.

"Хлопок" перепугал не только окупантов, но и, похоже, рабочих завода. Они явно не коренные мариупольцы – отчетливо слышны русский и кавказский акценты. Но целью было не производство, а скрывавшиеся там оккупанты. Местные паблики пишут, что на территории завода и вблизи ТЦ Порт-Сити была военная часть оккупантов. Еще больше кадров зажигательной ночки для рашистов публикует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Как видите, горело изрядно, быстрые ехали одна за другой.



"Относительно хлопка и последствий. Такая себе Мариупольская Чернобаевка. Это второй хлопок почти в одном и том же месте. Первый был 7 сентября. Оккупанты не научились. Поэтому по "расположению" и месту хранения техники прилетело еще раз. Место до сих пор охвачено, "быстрые" Полночи ночи вывозили раненых из "Порт-Сити". Теперь вопрос, как вытащить технику "тихонечко", — говорится в сообщении.

А местные пропагандистские телеграммы помойки пытались замолчать детали. Но когда уже вся Сеть гудела о прилетах, они отреагировали на взрывы и зарево в небе – его невозможно не увидеть. Вот как "прилет" и его последствия описывает мариуполец.

Пропагандисты в шоке

Отчитались они и о прилете на бетонный завод, где у них обошлось как всегда "без потерь". Зачем тогда украинцы стреляли по производству? Версия пропагандистов старая как мир – злые украинцы хотели помешать России отстраивать Мариуполь. Впоследствии признать неудачу пришлось. И как обойтись без риторических вопросов к российскому ПВО.

Детали хлопка в Мариуполе!

По информации украинского журналиста Дениса Казанского, на заводе у рашистов была военная часть, однако кто именно был там, неизвестно. А вот бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр знает о прилете подробнее. Оккупантам там было не поздоровилось.

"Наши силы обороны успешно разрушают логистику оккупационных войск врага. Когда вы слышите в сводках сухую фразу "уничтожают врага", то за этим стоят вот такие новости: Сегодня ближе к полуночи на восточной окраине Мариуполя нашими Силами обороны уничтожен тыловой пункт управления армейского уровня. Составы с ГСМ и стоянка боевой и транспортной техники поражены одним точечным ударом. ПВО врага не сработало", – взрыв отметила бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Российская ПВО в "ауте"

А почему не сработало ПВО? Так по ней же как раз и прилетело! Андрющенко говорит, что на территорию предприятия российские командиры постоянно взимали технику, в том числе и российские ЗРК. Там их накрыли уже во второй раз.

"Ну и для полной ясности. Взрывов было два. Мест попадания – два и они разные. Первое видео с мигрантами – это тот же "бетоный завод". Первое попадание. Второе – территория за "Порт-Сити", где кафиры размещали технику военную и части систем ПВО Второе попадание Именно поэтому много путаницы относительно места и последствий, а последствия хорошие Не зря все официальные пропагандисты замолчали, а "чатики" подчистили относительно последствий.

Анонсирует Андрющенко и другую хорошую новость из оккупированного Мариуполя. Деталей пока не уточняет, однако мы с нетерпением ждем хорошего известия.

Напомним, в Мариуполе врач получила пожизненное заключение за то, что "сдавала" оккупантам наших военных.

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