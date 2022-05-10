ВСУ устроили "парад" на трофейной технике на передовой (фото)

Военнослужащие 93-й бригады пополнили свой автопарк несколькими единицами вражеской техники.

Вчера, в День победы военнослужащие бригады проехались на передовой на вражеских танках.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

"День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Мы прилагаем к этому максимум усилий. А пока – устраиваем военный "парад" на трофейных российских танках по переднему краю", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожской области украинские защитники "затрофеили" танк оккупантов. Внутри машины осталось несколько ноутбуков и гривневые купюры. Ноутбуки узнали жители села, возле которого произошло сражение. По их словам, российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по домам, хозяева которых эвакуировались из зоны боевых действий.

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