ВСУ устроили по мотострелкам из Забайкалья под Волновахой: погибли минимум 60 российских оккупантов — СМИ

Они ждали в чистом поле командира.
ВСУ ударили по мотострелкам из Забайкалья, пока они ждали командующего. В результате удара могли погибнуть десятки российских военных.
Об этом сообщает "российская служба BBC".
В середине дня 20 февраля украинские военные, вероятно, нанесли удар двумя ракетами из РСЗО HIMARS по полигону у села Трудовское в Волновахском районе Донецкой области, сообщили "журналистам" несколько источников, якобы знакомых с ситуацией.
В этот момент на полигоне на построении находились военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады (военная часть 06705), постоянным местом дислокации которой является город Борзя Забайкальского края.
В момент удара военнослужащие 4, 5 и 6-й роты этой бригады были выстроены на полигоне и ждали прибытия командующего 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майора Олега Моисеева.
«Построили в чистом поле командиры», — комментирует произошедшее один из выживших военнослужащих на видеозаписи, которую он сделал и имеющейся в распоряжении рос"СМИ".
"Также в распоряжении более 10 фотографий и видеозаписей с полигона, сделанных сразу после удара — на них изображены десятки погибших, но по этическим соображениям мы не публикуем эти снимки. В целом, по разным оценкам, в том числе самих военнослужащих 36-й бригады, в результате удара могли погибнуть по меньшей мере 60 человек", — пишут "журналисты".
Украинские власти событие пока не комментировали.
К тому же, блоггер-аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин в сообщении в социальных сетях отметил, что информация об инциденте подтвердилась.
"Мистер Хаймарс отработал на твердую десятку. Сообщают о 30 – 70 ликвидированных российских оккупантах. Это только мертвыми. О раненых и искалеченных информации пока нет", — говорится в сообщении.
Также он добавил несколько фотографий убитых россиян.
"Прилет" произошел в 7 километрах от линии фронта.
Тем временем через несколько часов после удара по полигону в районе села Трудовское российский президент Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в ходе которой глава военного ведомства рассказал об успехах российской армии в Авдеевке и на других участках фронта.
Ранее сообщалось, что в оккупированном россиянами Донецке произошел "прилет" по расположению военных РФ. Там сгорели автомобили, есть погибшие и раненые.
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