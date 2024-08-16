ВСУ увеличивают зону присутствия в Курской области: Bild обнародовал карту

Наступление украинской армии в Курской области продолжается. На девятый день продвижения России не удается остановить продвижение украинцев.

Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Рэпке.

В частности, он опубликовал карту, на которой обозначены территории, которые удалось частно или полностью перешли под контроль ВСУ за последние два-три дня.

Продвижение ВСУ в Курской области

Однако армия РФ продвигается в направлении Покровска в Донецкой области (зона продвижения выделена оранжевым цветом).

Продвижение армии РФ в Донецкой области

Отметим, что в результате Курской операции российские военнопленные – преимущественно молодые срочники – значительно пополнили обменный фонд Украины.

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