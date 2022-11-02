ВСУ в Донецкой области "закобзонили" командира вертолетного полка из ЧВК "Вагнер"

В Украине убит командир вертолетного полка РФ. Он хоть и был уже на пенсии, но это не помешало ему прибыть в Украину, чтобы убивать украинцев.

О смерти оккупанта сообщают в Сети.

Ликвидированный Вячеслав Зангиев был командиром боевого вертолетного полка. Сам он из столицы Северной Осетии Владикавказа. Захватчик находился на пенсии, но уехал зарабатывать на смертях украинцев в рядах ЧВК "Вагнер".

Предполагают, что оккупант Зангиев руководил вертолетом "Ми-8", который ВСУ сбили 31 октября в районе Бахмута Донецкой области вблизи сел Спорное и Берестово.

Человечество с большой буквы "С", командир боевого вертолетного полка подполковник Зангиев Вячеслав Михайлович из Владикавказа рухсаг Спорное Донецкой обл. Мы-8 ЧВК Вагнер https://t.co/RSj4RqONTj #роа #груз200 https://t.co/WlWjeYNXlp pic.twitter.com/cwb1ocsDun — Necro Mancer (@666_mancer) November 2, 2022

Напомним, что в Донецкой области ВСУ попали вражеский вертолет, а также приземлили БпЛА оккупантов.

31 октября, был "урожайный" день для Сил обороны Украины, ведь за сутки они сбили 4 вражеских вертолета и один самолет. Также было ликвидировано около 650 оккупантов.

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