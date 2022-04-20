ВСУ в Харьковской области "обезглавили" дивизию оккупантов

Вооруженные силы Украины подкосили дивизии и полки оккупантов, выведя из строя командование.

Из России продолжают поступать известия о потерях командования отдельных военных подразделений во время спецоперации в Украине. Все больше дивизий и полков не досчитываются командиров.

Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.

"Продолжает поступать информация о потерях среди командного состава 2 мотострелковая дивизия (в/ч 23626, Калининец, Московская область) во время проведения «специальной военной операции» в Харьковской области:

заместитель командира 2 мсд подполковник Смирнов Андрей – тяжело ранен;

командир 1 мотострелкового полка (в/ч 31135, Калининец) 2 мсд, подполковник Межуев Денис – погиб;

командир 15 мотострелкового полка (в/ч 31134, Калининец) 2 мсд, полковник Харитонов – тяжело ранен", — сообщил Цымбалюк.

Напомним, что в России контрактники не хотят умирать в Украине и дают драпака из армии. С начала года до 15 апреля для прохождения военной службы у 56 воинских частей Западного военного округа было отобрано всего 103 военнослужащих по контракту, 23 из которых написали рапорты на увольнение, узнав о проведении "специальной военной операции" на территории Украины.