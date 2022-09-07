ВСУ в Харьковской области "закобзонили" находившееся в обороне подразделение мотострелков РФ

ВСУ продолжают активно "минусовать" российских оккупантов.
В Харьковской области украинские защитники за день "закобзонили" вражеское подразделение мотострелков.
Об этом сообщает журналист Роман Цымбалюк.
"4 сентября во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области было уничтожено подразделение из состава 200 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08275, Печенга) находившегося на оборонных позициях Северного флота. Подтверждена смерть 16 военнослужащих и ранения 9 военнослужащих, 4 из которых попали плен", — проинформировал журналист.
Напомним, что в Луганской области между собой конфликтовали военнослужащие РФ. Конфликт закончился стрельбой с ранениями.
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