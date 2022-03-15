ВСУ в Луганской области уничтожили три российских танка и одну бронемашину вместе с экипажами

Украинские защитники продолжают причинять потери российским оккупационным войскам.
Вооруженные силы Украины во вторник уничтожили в Луганской области три российских танка Т-72 и один БМП-3 вместе с экипажами.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.
"Украинские защитники продолжают причинять потери российским оккупационным войскам. В Луганской области воины 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами", — написал Гайдай.
Отметим, что с 24 февраля по 14 марта в Украине уже погибли около 13,5 тысячи российских захватчиков.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 13 500 человек
танков – 404 ед.
боевых бронированных машин – 1279 ед.
артиллерийских систем – 150 ед.
РСЗО – 64 ед.
средств ПВО – 36 ед.
самолетов – 81 ед.
вертолетов – 95 ед.
автомобильной техники – 640 ед.
кораблей/катеров — 3 ед.
цистерн с ГСМ – 60
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9
Данные уточняются.
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией – около 1300. Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными СМИ.
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