ВСУ в Луганской области уничтожили три российских танка и одну бронемашину вместе с экипажами

ВСУ в Луганской области уничтожили три российских танка и одну бронемашину вместе с экипажами

Украинские защитники продолжают причинять потери российским оккупационным войскам.

Вооруженные силы Украины во вторник уничтожили в Луганской области три российских танка Т-72 и один БМП-3 вместе с экипажами.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"Украинские защитники продолжают причинять потери российским оккупационным войскам. В Луганской области воины 24-й ОМБр имени короля Даниила уничтожили три танка Т-72 и одну БМП-3 вместе с вражескими экипажами", — написал Гайдай.

Отметим, что с 24 февраля по 14 марта в Украине уже погибли около 13,5 тысячи российских захватчиков.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 13 500 человек

танков – 404 ед.

боевых бронированных машин – 1279 ед.

артиллерийских систем – 150 ед.

РСЗО – 64 ед.

средств ПВО – 36 ед.

самолетов – 81 ед.

вертолетов – 95 ед.

автомобильной техники – 640 ед.

кораблей/катеров — 3 ед.

цистерн с ГСМ – 60

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9

Данные уточняются.

Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных в войне с Россией – около 1300. Об этом глава государства заявил во время общения с иностранными СМИ.

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