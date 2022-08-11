ВСУ в очередной раз отбросили оккупантов вблизи Верхнекаменского на Краматорском направлении — Генштаб

В Донецкой области российские оккупанты не оставляют попытки выйти на административные границы области.
Впрочем, им это не очень удается, а очередные попытки наступления разбиваются о сопротивление ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Краматорском направлении Донецкой области российские оккупанты задействовали для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григоровки.
"Враг вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки", — сообщили в Генштабе.
Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.
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