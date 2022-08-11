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ВСУ в очередной раз отбросили оккупантов вблизи Верхнекаменского на Краматорском направлении — Генштаб

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ВСУ в очередной раз отбросили оккупантов вблизи Верхнекаменского на Краматорском направлении — Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты не оставляют попытки выйти на административные границы области.

Впрочем, им это не очень удается, а очередные попытки наступления разбиваются о сопротивление ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Краматорском направлении Донецкой области российские оккупанты задействовали для огневого поражения реактивную артиллерию и танки возле Северска, Верхнекаменского, Серебрянки и Григоровки.

"Враг вел наступательные вблизи Григоровки и Верхнекаменского, успеха не имел, отошел. Боевые действия продолжаются в районе Ивано-Дарьевки", — сообщили в Генштабе.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Оккупационная "власть" сообщает о пострадавших и по меньшей мере одной жертве.

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