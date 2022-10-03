ВСУ в Запорожье "минуснули" две сотни российской техники и вывели из строя 250 оккупантов

На Запорожье ВСУ хорошо попали по позициям оккупантов.

В Запорожской области ВСУ всыпали перца российским оккупантам. Украинские защитники искусно попали по местам скопления вражеской техники и личного состава.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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"По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника в Запорожской области за предыдущие дни. Это один район сосредоточения личного состава, 3 склада с боеприпасами, более 20 единиц вооружения и военной техники, 1 зенитный ракетный комплекс С-300. В целом, более 250 оккупантов получили ранения. Информация о ликвидированных уточняется", — рассказали в Генштабе.

Напомним, в ночь на понедельник, 3 октября, российские оккупанты ракетами обстреляли город Запорожье.

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