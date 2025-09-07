ВСУ вернули 26 кв. км на одном из самых сложных направлений - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что после потерь в августе на Покровском направлении украинские войска восстановили контроль над 26 квадратными километрами территории. Ранее, в августе, на этом направлении было потеряно 5 кв. км.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook

«Работал в районах ведения активных боевых действий — на Покровском, Добропольском, Северском направлениях. Провел работу на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на этих участках фронта. Покровское направление остается одним из самых сложных. За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные усилия и создали самую большую наступательную группировку, которая пытается прорвать нашу оборону», — написал главнокомандующий ВСУ.

Реклама

По его словам, Силы обороны удерживают рубежи и ликвидируют российских оккупантов, добавил Сырский.

«Но украинские воины мужественно удерживают определенные рубежи, уничтожают живую силу и технику врага, а также проводят результативные штурмовые действия. Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу — также и на Добропольском направлении», — заявил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что российское командование перебросило в район Покровска Донецкой области опытные подразделения морской пехоты. Кроме того, враг изменил тактику, пытаясь просочиться как можно глубже в город небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.