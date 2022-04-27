ВСУ вернули контроль над тремя населенными пунктами в Николаевской области

Украинские защитники освободили три села.

ВСУ вернули полный контроль над тремя селами возле Снигиревки в Николаевской области.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"ВСУ вернули полный контроль над тремя селами к западу от Снигиревки: Широкое, Любино и Новопетровка", — сообщил Геращенко.

Напомним, что в Бердянске оккупанты захватили два медицинских учреждения. Сейчас известно, что одному из них назначен руководитель, избранный из коллаборантов. А предатель украинского народа — Николай Мирошниченко, который недавно занимался волонтерством и помогал эвакуироваться из серой АТО/ООС, — теперь назначен россиянами главой городского департамента здравоохранения.

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