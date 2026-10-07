ВСУ влупили по важному аэродрому на Брянщине, еще ряд военных объектов – поражены: детали от Генштаба

Столб дыма

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Силы обороны Украины 6 октября и в ночь на 7 октября поразили ряд военных объектов российских оккупантов на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ. Противник понес потери.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Что известно об пораженных объектах

Одним из пораженных объектов стал военный аэродром «Сеща» в Брянской области России. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

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Также в Брянской области украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы вблизи Гринева и радиолокационную станцию в районе Еленки.

В Донецкой области, в районе Донецка, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских войск.

Кроме того, удары нанесли по пунктам управления БПЛА противника в районах Белоцерковки и Каменки Запорожской области. В районе Горняка Донецкой области поражен командный пункт.

Еще два командно-наблюдательных пункта российских войск поражены в районах Украинской и Кураховки Донецкой области.

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На временно оккупированной территории Луганской области украинские военные поразили состав материально-технических средств вблизи Криничного и состав горюче-смазочных материалов в районе Кондрючего.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают наносить удары по военным объектам российских оккупационных войск.

Ранее в российском Белгороде после серии взрывов вспыхнули пожары , а в Сети появились первые видео последствия атаки. Местные жители сообщали о работе ПВО и задымления в разных районах города. По данным российских властей, есть повреждения инфраструктуры, а также перебои с электроснабжением. Причины взрывов и масштабы разрушений официально уточняются.

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