ВСУ во время одной атаки отправили к Жириновскому более 90 оккупантов

ВСУ во время одной атаки отправили к Жириновскому более 90 оккупантов

Артиллеристы нанесли удар по скоплению техники и личному составу оккупантов.

Украинские артиллеристы нанесли мощный и точный удар по оккупантам во время их атаки. В результате уничтожена вражеская техника и более 90 захватчиков.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Вчера, 11 апреля, их атаковали войска оккупантов, но потерпели поражение.

"Российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Во время боев наши воины уничтожили:

личного состава – 92

танков – 1

БТР/БМП – 3

артиллерийских систем – 3

АО – 24

вертолетов – 1

БПЛА – 3", — сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

Напомним, что о смерти лидера Либерально-демократической партии и украинофобского российского политика Владимира Жириновского стало известно 6 апреля.

За прошедшие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата.