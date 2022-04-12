ВСУ во время одной атаки отправили к Жириновскому более 90 оккупантов

Артиллеристы нанесли удар по скоплению техники и личному составу оккупантов.
Украинские артиллеристы нанесли мощный и точный удар по оккупантам во время их атаки. В результате уничтожена вражеская техника и более 90 захватчиков.
Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Схід".
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід". Вчера, 11 апреля, их атаковали войска оккупантов, но потерпели поражение.
"Российские фашистские войска совершили 1 атаку. Также наша артиллерия нанесла огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Во время боев наши воины уничтожили:
- личного состава – 92
- танков – 1
- БТР/БМП – 3
- артиллерийских систем – 3
- АО – 24
- вертолетов – 1
- БПЛА – 3", — сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".
Напомним, что о смерти лидера Либерально-демократической партии и украинофобского российского политика Владимира Жириновского стало известно 6 апреля.
За прошедшие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено 7 воздушных целей: 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотных летательных аппарата.