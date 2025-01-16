ВСУ восстановили положение возле Успеновки, враг оккупировал Нескучное — DeepState

За прошедшие сутки украинские военные восстановили положение возле населенного пункта Успеновка на Донетчине.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении также указывается, что враг оккупировал населенный пункт Нескучное.

"Враг также продвинулся во Времовке, Торецке, Котлино, у Удачного, Янтарного, Нововасиловки, Сухих Ялов", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военный объяснил, почему кафиры снизили активность на Купянском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.