Фронт в Харьковской области меняется: ВСУ освободили территорию

Фронт, ВСУ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Осинтеры фиксируют изменения на фронте в Харьковской области . Так, Силы обороны Украины возобновили контроль над территорией вблизи Калинового. В то же время, российские войска продвинулись возле Васильевки и Шевченко.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState в сообщении об обновлении своей карты.

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Где продвижение ВСУ и россиян

Согласно актуализированным данным, на отдельных участках фронта в Харьковской области ситуация изменилась в пользу украинских войск, в то время как в других направлениях зафиксировано продвижение российских сил.

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«Силы Обороны Украины возобновили контроль вблизи Калинового. Враг продвинулся вблизи Васильевки и Шевченко», — говорится в сообщении.

Фронт

Фронт

Фронт

Аналитики DeepState также призвали пользователей сообщать о возможных неточностях в обновленных данных из-за их специального бота.

Ситуация на фронте остается динамичной и может изменяться.

Что известно о ситуации на фронте в Харьковской области — последние новости:

ВСУ уволили более 5 км² на Купянском направлении в результате успешных штурмовых действий. По словам офицера штаба батальона «Свобода» Андрея Кривущенко, российские военные пытаются выходить из зоны боев в гражданской одежде. Также сообщается, что оккупанты используют гражданских в качестве прикрытия, перемещая их в газопровод и прячась среди них. Украинские военные продолжают штурмовые действия и выбивают российские подразделения с позиций.

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Российские войска продолжают активность на Дергачевском направлении Харьковской области. По словам военного с позывным Мучной, противник продвигается восточнее Гоптовки и ищет слабые места в украинской обороне. Больше внимания, по его оценке, нужно уделить флангам возле Бугаевки и Токаревки. Там неоднократно фиксировались небольшие российские группы в окрестностях населенных пунктов. Их проникновение, по словам военного, может стать попыткой найти промежутки между позициями и создать угрозу обхода. Мучной отмечает, что ситуация на местности сложнее, чем может казаться по карте, и говорит о необходимости подкрепления.

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