«Я отрезал себе вторую ногу»: ВСУ впервые в мире эвакуировали раненого бойца тяжелым дроном

ВСУ впервые в мире эвакуировали раненого бойца дроном

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Силы обороны Украины провели уникальную операцию, не имеющую аналогов в мировой военной практике. Раненого украинского пехотинца удалось эвакуировать с линии фронта с помощью тяжелого воздушного дрона.

Об этом сообщили бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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ВСУ впервые в мире провели воздушную эвакуацию раненого бойца дроном

Защитник из 30-й отдельной механизированной бригады получил ранение во время пребывания на позиции. Сильная плотность вражеских дронов в небе и сплошное минирование территории делали невозможным стандартные варианты спасения — забрать бойца с помощью НРК было рискованно.

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В такой критической ситуации воины роты беспилотных наземных систем 92 ОШБр решились на беспрецедентный шаг. Для спасения побратима они приспособили тяжелый гексакоптер украинского производства от компании Gurzuf Defence.

Чтобы воплотить замысел, военные вместе с представителями компании-производителя разработали и ввели спецрешения. Техническая доработка позволила тяжелому дрону-бомберу транспортировать человека, сохраняя стабильность в воздухе.

Перед выходом на реальное задание разработчики предоставили учебные площадки, где прошли предварительные испытания. Миссию спасения тщательно детализировали в сотрудничестве со смежными подразделениями.

Воздушная миссия завершилась полным успехом: раненого воина удалось благополучно транспортировать в безопасное место. Сейчас военный находится под наблюдением врачей, проходит реабилитацию, и его жизни больше ничего не грозит.

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Успешная воздушная эвакуация стала результатом слаженных действий бойцов 92 ОШБр, 30 ОМБр, 14 ОМБр, 10 армейского корпуса и инженеров Gurzuf Defence.

«Эта миссия еще раз показала, что украинские военнослужащие во взаимодействии с украинскими производителями задают мировые тренды в ведении войны. Это расширяет возможности сохранения жизни личного состава и эвакуации раненых», — пишут в бригаде.

Что известно о спасенном бойце

Журналистка Мария Малевская рассказала, что легендарную эвакуацию провели в Харьковской области. 49-летнего защитника с ампутациями обеих ног удалось спасти с Купянского направления.

«Наблюдательный пункт Константин держал в одиночку несколько месяцев: тогда россияне сбросами убили его побратима, Константин получил ранение обеих ног и остался на позиции один. Многочисленные попытки эвакуировать раненого с помощью пеших групп или НРК заканчивались неудачами», — пишет Мария.

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Сброс произошел прямо в день рождения побратима, ему исполнилось 50 лет. К сожалению, мужчина не дожил до утра. Константин рассказал, что свою правую ногу потерял в апреле, а в мае ему пришлось отрезать себе и левую ногу.

«Правую ногу я потерял в апреле, а в мае я отрезал себе уже левую, потому что кость вылезла и мешала мне выползать за едой, лекарством и водой, которые мне сбрасывали побратимы. У меня был тупой нож, которым я перед тем открывал тушенку».

Константин не боялся высоты, так что полет на дроне он пережил хорошо. Страшно было только тогда, когда пролетали воду, ведь боец не умеет плавать.

Фронт: последние новости

Напомним, украинские военные перехватили инициативу на ряде направлений фронта благодаря двум масштабным наступательным операциям — «Вивальди» и наступлению на Александровском направлении. По оценке военной журналистки ТСН.ua Юлии Кириенко, это позволило освободить более 1 000 км территории, восстановить линию фронта и сорвать планы российского командования по окружению Славянска и Краматорска, а также наступления на Запорожье и Днепр.

Несмотря на нехватку средств, проблемы с мобилизацией и массированное использование Россией КАБов, украинские воины демонстрируют способность проводить наступательные действия с минимальными потерями. Характер боевых действий претерпел изменения: фронт становится «прозрачным» благодаря глубокому поражению целей на расстоянии 50–100 км, что делает скрытые перегруппировки и штурмы РФ неэффективными.

Журналистка отмечает, что замечания и фейки российского руководства вызывают лишь иронию у командования на местах, ведь интенсивность вражеских штурмов на отдельных участках падает, пока в тылу РФ горят нефтебазы и дата-центры.

Также Кириенко отмечает, что даже международное давление и вызовы не помешали ВСУ системно останавливать противника. Среди главных средств противодействия российской авиации она называет отечественные ракеты «Нептун», которые уже доказали свою эффективность в уничтожении носителей КАБ непосредственно на аэродромах.

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