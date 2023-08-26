ВСУ все ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым" — Подоляк

Из-за успехов ВСУ на фронте российская пропаганда снова попытается деморализовать украинцев и склонить к переговорам.

ВСУ имеют успехи на юге и стремятся взять под огневой контроль "сухопутный коридор в Крым". Поэтому российская армия на грани окончательной потери стратегических позиций.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем X (Twitter).

"В сухом остатке: линии российской обороны начинают сыпаться. Украинская армия с определенным успехом продвигается на юг, становясь на шаг ближе к взятию под огневой контроль "сухопутного коридора в Крым". Ставки уже понятны: на кону все российские линии обеспечения, включая железнодорожные пути. Это означает одно: российская армия – на грани окончательной потери стратегических позиций", — убежден Подоляк.

Это, по его словам, спровоцирует новую волну призывов к переговорам со стороны россиян. Пропаганда снова попытается деморализовать украинцев и заставить отчаяться в своих возможностях.

"Можно прогнозировать в ближайшее время удвоение призывов к переговорам (или немедленной остановке поставок оружия) и вдвое больше попыток деморализовать Украину со стороны третьих лиц, чтобы заставить украинцев отчаяться в своих возможностях. Тем временем ВСУ продолжают возвращать свое", — написал Подоляк.

Напомним, издание CNN утверждает, что появляется все больше признаков, что украинские войска прорвали первую линию обороны России на части южного фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак.

Читайте также: