ВСУ всыпали оккупантам в Донецкой области так, что командование ВС РФ приказало временно прекратить наступление

В Донецкой области подразделения кафиров держали приказ временно не наступать.

В Донецкой области на Авдеевском и Бахмутском направлении произошли ожесточенные бои. Из-за потерь и низкого морально-психологического состояния россиян командование ВС РФ приказало отложить наступательные действия.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Озаряновка, Иванград, Бахмут и Марьинка.

"На отдельных направлениях боевых действий, в частности в Донецкой области, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства относительно временного прекращения наступательных действий. Основной причиной крайне низкое морально-психологическое состояние пополнения, многочисленные факты дезертирства из числа мобилизованных и неисполнение боевых приказов", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что в Украину из РФ для пополнения потерь прибыли около 500 мобилизованных воинов из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49-й общевойсковой армии. "Молодое пополнение" вооружено автоматами АК-12 и экипировано в средства защиты еще времен "дедов".