ВСУ «выбили» ещё два стратегических моста возле Крыма и новые танкеры РФ: Генштаб поразил цифрами

Повреждение танкера / © скриншот с видео

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В ночь на 16 июля украинские военные нанесли удары по ряду важных военных и военно-экономических объектов противника. Среди поражённых целей — танкеры, буксиры, нефтебаза, мосты и склад средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В частности, в Чёрном и Азовском морях были поражены шесть танкеров и два буксира. В Генштабе подчеркнули, что эти суда Россия использует для перевозки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для перевозки топлива в интересах вооруженных сил РФ.

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Также под удар попала нефтебаза «Шахтерск», расположенная во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области.

Кроме того, украинские защитники нанесли удар по автомобильному мосту в районе Приморска Запорожской области и железнодорожному мосту «Сиваш» возле Чонгара во временно оккупированном Крыму. По информации Генштаба, российская армия использует эти объекты для обеспечения военной логистики.

Еще одной целью стал комплекс средств радиоэлектронной борьбы противника вблизи Новодарьевки Луганской области.

«Силы обороны Украины и впредь будут систематически принимать меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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Напомним, что из-за тотального разгрома военных кораблей оккупанты впали в истерику и пошли на беспрецедентные шаги, задействовав дефицитный центр БПЛА «Рубикон» и силы ПВО для физической охраны нефтяных танкеров.

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