Украинский военный / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинская контрнаступательная операция «Вивальди» разгромила северный фланг российских оккупантов и сорвала масштабный план Кремля по окружению «Пояса крепостей». ВСУ выбили врага за реку Жеребец и разгромили 144-ю мотострелковую дивизию РФ. Продвижение врага на фронте фактически остановлено.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий 19 октября заявил, что украинские войска вышли к реке Жеребец, благодаря чему линия фронта существенно сократилась. По его словам, это позволило защитникам перейти к обороне на более выгодной линии, обеспечив более плотную концентрацию пехоты и лучшие условия для использования дронов и артиллерии.

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В то же время Белецкий подчеркнул, что в случае попытки возобновить наступление на Лиманском направлении российским войскам придется повторно форсировать Жеребец.

Операция «Вивальди» сорвала маневр РФ на фронте

По оценкам аналитиков, операция «Вивальди» фактически сорвала российский маневр с северного фланга на Лиманском направлении. Враг планировал обойти Лиман через Святогорск, а затем соединиться в районе Барвенково Харьковской области с другой группировкой, которая пыталась осуществить окружение с юго-запада на Добропольском направлении.

По словам Билецкого, операция «Вивальди» разрушила российский план проведения такого оперативного окружения. В результате захватчикам пришлось перейти к фронтальным штурмам к востоку от Славянска и Краматорска.

Таким образом, российские войска вынуждены напрямую атаковать наиболее подготовленные украинские оборонные позиции. Это делает их продвижение более сложным и увеличивает цену таких наступательных действий.

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«Операция „Вивальди“, а также другие украинские контрнаступательные действия на Александровском и Купянском направлениях в 2026 году дали Украине возможность обжаловать оперативную инициативу вдоль всей линии фронта, фактически остановив продвижение российских войск», — говорится в отчете ISW.

Карта боевых действий на Лиманском направлении

Освобожденные территории Украины и потери РФ

По данным аналитиков, в период с 1 сентября по 16 октября 2026 года российская армия в целом потеряла контроль над 122 кв. км территории. В то же время, с начала года ей удалось захватить около 100 кв. км.

Отдельно 19 октября Билецкий сообщил о значительном истощении 144-й мотострелковой дивизии РФ, входящей в состав 20-й общевойсковой армии Московского военного округа. По оценке бригадного генерала, в результате операции «Вивальди» дивизия фактически прекратила существовать как организованная военная сила.

Ранее это подразделение было частью руоссийской группировки, которая действовала с плацдарма на правом, то есть западном, берегу реки Жеребец.

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Аналитики отметили, что для подготовки новых наступательных операций на Лиманском направлении российскому командованию придется восстанавливать 144-ю дивизию. Это создаст дополнительную нагрузку на систему комплектования российкой армии, которая уже сталкивается со значительными затратами.

С лета 2026 года Россия фиксирует рост боевых потерь. За несколько месяцев оккупанты потеряли более 40 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

В то же время система комплектования российской армии, предполагающая преимущественно добровольное привлечение военных на контрактной основе, становится все дороже. Стоимость контрактов существенно выросла по сравнению с 2022 годом. На этом фоне президент РФ Владимир Путин, как сообщается, неохотно рассматривает возможность нового непопулярного решения о принудительном призыве резервистов.

Напомним, по сообщению военной журналистки Юлии Кириенко, Силы обороны Украины перехватили инициативу на отдельных участках фронта благодаря успешным операциям «Вивальди» и наступлению на Александровском направлении. В результате было освобождено более 1000 кв. км территории и 26 населенных пунктов, восстановлена линия обороны, сорван обход врагом Славянска и Краматорска и заблокированы планы РФ по наступлению на Запорожье и Днепр. Ключевыми факторами успеха стали тесное взаимодействие пехоты, артиллерии и дронов, преимущество украинских БпЛА над российскими, применение средств поражения на глубину 50-100 км, а также развитие разветвленной системы подземных укрытий.

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