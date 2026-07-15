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ВСУ «выбивают» Черное море: СБС впервые достали там корабли РФ, «Мадьяр» шокировал цифрами
Первый раунд морского боя в Азовском море завершен. СБС Украины перешли к новой операции в Черном море.
Силы беспилотных систем Украины начали операцию «МоЛоЧка» в Черном море. За ночь 15 июля украинские беспилотники «охотились» 20 первых танкеров России.
Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди.
По его словам, силы ССС поразили:
17 нефтяных танкеров,
2 танкера-газовоза,
1 буксир.
Также он подчеркнул, что первый раунд морского боя в Азовском море завершен. По результатам операции поражено 116 судов теневого флота России.
«Никакого пиратства, лавров, — джаст бизнес. Ваш кровавый. В фокусе свободолюбивой украинской Птицы. В бездну морскую. Будет тебе, поразит… Мы устоим. Москва ляжет, молочко в действии. Крым откормим и отстроим», — заверил «Мадяр».
Удары Украины по российским танкерам — последние новости
Напомним, украинские дроны выбивают теневой флот России. За ночь 14 июля Силы обороны поразили 11 вражеских объектов в акватории Азовского моря. Всего за последние девять суток в рамках спецоперации под кодовым названием Молочка бойцы обезвредили 116 судов РФ.
Также украинские силы уничтожили российский пограничный сторожевой корабль 2-го ранга «Изумруд» ФСБ РФ. Операция была проведена с помощью украинского морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.