ВСУ "выкурили" оккупантов с их позиций и взяли их в плен (видео)

На одном из направлений российские оккупанты попали в плен к ВСУ.

Все произошло в результате попаданий украинских защитников по позициям росіян.

Видео выложил политик и волонтер Юрий Мысягин.

На кадрах видно, как российские оккупанты спрятались в окопе, когда к ним "прилетает" несколько раз. Понимая, что они не в силах ответить, они принимают единственное правильное решение – сдаться в плен, выжить и вернуться домой.

Они выбросили белое знамя и сложили оружие.

ВСУ забрали уцелевших и оказали им первую помощь. Пленных передадут в обменный фонд и в дальнейшем обменяют на украинских защитников.

Напомним, что российские военнослужащие могут сдаться в плен в Украине. Для этого создали чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot). Через него Координационный штаб по обращению с военнопленными принимает обращения от военнослужащих и гарантирует соблюдение Женевских конвенсий по лечению военнопленных.

Также для кафиров, желающих сдаться в плен, и их семей также действует "горячая линия". Для получения информации следует звонить по телефонам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Напомним, что новомобилизованные россияне уже звонят по телефону на горячую линию Главного управления разведки Украины и спрашивают, как сдаться в украинский плен.

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