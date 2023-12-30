ВСУ выполнили три важные задачи в Авдеевке: как это повлияло на врага

Украинские военные испортили в Авдеевке определенные планы врага, которые он хотел реализовать до конца 2023 года.

Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заметил 24 канала.

Как пояснил эксперт, замысел России заключался в том, чтобы, начав осенью наступление на Авдеевском направлении, осуществить масштабные наступательные действия по всему Восточному фронту – от Купянска до Авдеевки – и до конца года попытаться выйти на админграницы Донецкой области.

"Из-за удачных и правильных оборонных действий украинских войск уже разрушены планы о том, что враг может реализовать до конца этого года какие-то свои оперативные замыслы, тем более стратегические", — сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

В то же время ВСУ в Авдеевке удалось выполнить три важные задачи. В частности, там очень серьезно уменьшается ресурс окупантов. Уже не раз противник был вынужден опрокидывать туда подкрепление, снимая силы с другого направления.

"То есть наша группировка обороны Авдеевки уже выполнила три важные задачи", – подчеркнул Мусиенко.

Он рассказал, что речь идет о следующих задачах:

ВСУ уничтожили и продолжают уничтожать большое количество врага.

россияне не могут атаковать широким фронтом на Востоке, как они это планировали, и вынуждены концентрировать свои силы, в частности, на Авдеевском направлении.

врагу не удалось заставить нас забрать силы с юга и пойти на восток.

"Это те итоги, которые уже сейчас можно делать и вносить в актив нашей группировке, которая осуществляет оборону Авдеевки", — резюмировал Мусиенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря посетил Авдеевку и побывал на позиции 110-й отдельной механизированной бригады в одном из самых сложных направлений обороны.

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