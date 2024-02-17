ВСУ вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции — Тарновский

Согласно полученному распоряжению, украинские военные вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками — это единственное правильное решение", — заявил он.

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"Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", — резюмировал военный.

Добавим, что идет пожар на Авдеевском коксохимическом заводе, где российские террористы в результате обстрелов подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Добавим, что российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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