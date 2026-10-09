Украинский военный на бронетехнике / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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ВСУ совершили успешный прорыв к востоку от Славянска и Краматорска. Украинские военные заняли господствующие высоты на важном отрезке фронта, вытеснив российских оккупантов с обоих берегов Северского Донца.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Российские военные блогеры недавно подтвердили продвижение Сил обороны Украины к востоку от Славянска и Краматорска. Вероятно, этому предшествовали несколько месяцев подготовки на поле боя, аналогичного действиям, которые ВСУ осуществляли перед началом операции «Вивальди» на Лиманском направлении.

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По сообщениям российских блогеров, украинские защитники освободили Озерное и продвинулись к востоку от Пискуновки в направлении Кривой Луки. Пискуновка расположена к юго-востоку от Лимана и к востоку от Славянска, а Кривая Лука — к юго-востоку от нее. Кроме того, украинские войска продвинулись к северу от Рай-Александровки, расположенной юго-западнее Кривой Луки.

Российские милблогеры также признали потерю Пискуновки, откуда украинские силы вытеснили оккупантов. Силы обороны контратакуют в направлении Кривой Луки с запада и северо-запада, в частности после форсирования реки Северский Донец. Другие недавние сообщения блогеров из РФ указывают на продвижение украинских войск непосредственно к востоку от Николаевки, расположенной к востоку от Славянска.

Также российские источники сообщили об освобождении украинскими военными Малиновки и продвижении на участке между Федоровкой Второй и Голубовкой, расположенными к востоку от Краматорска. Кроме того, украинские силы вошли в южную часть Миньковки и продвинулись вблизи Федоровки. Оба населенных пункта расположены к юго-востоку от Краматорска.

В то же время, украинские и российские позиции на этом участке фронта, вероятно, остаются перемешанными. На это указывают недавно обнародованные видеозаписи с геолокационной привязкой, на которых ВСУ наносят удар по российской позиции в центральной части Тихоновки, расположенной к востоку от Краматорска. Этот населенный пункт расположен вблизи района, где, по предварительным сообщениям, продвинулись украинские силы. По оценке ISW, появлению российской позиции могло предшествовать проникновение небольшой группы оккупантов в глубь украинских позиций.

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Ситуация на фронте

Неоднократные сообщения российских военных блогеров о форсировании украинскими бойцами реки Северский Донец привлекают особое внимание, ведь эта водная артерия является серьезным препятствием для войск.

«Крива Лука расположена на господствующей тактической высоте непосредственно к югу от Северского Донца. Благодаря этой выгодной местности, украинские силы могут начинать дальнейшие контратаки. Похоже, украинские войска вытеснили российские силы с обоих берегов Северского Донца в этом районе — как с правого, так и с левого», — говорится в отчете ISW.

По мнению экспертов, Николаевка может быть одной из ключевых тактических целей российской армии. Контроль над высотами в этом районе мог бы обеспечить оккупантам более выгодные позиции для наступления на Славянск. Однако украинские военные, вытесняя противника из районов северо-восточнее и юго-восточнее Николаевки, препятствуют россиянам использовать преимущества местного рельефа.

Аналитики предполагают, что успешные контратаки Сил обороны на Славянском и Краматорском направлениях могут быть частью более масштабной украинской операции. Ее вероятная цель — отбросить российские войска к востоку на значительном участке фронта, удалив их от Славянско-Краматорской агломерации и оттеснив в направлении канала Северский Донец — Донбасс.

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Российские военные блогеры также признают, что украинские контратаки в этих направлениях могут запустить цепную реакцию и помешать планам РФ по захвату «Пояса крепостей».

В частности, один из российских милблогеров отметил, что контратаки украинских сил на Славянском направлении отодвигают перспективу продвижения оккупантов к Славянско-Краматорской агломерации, делая ее «отдаленной». По его словам, наступление российских захватчиков из Северска, расположенного восточнее Славянска, в направлении этого города может быть «обречено» на провал или обернуться значительными потерями, если оккупанты не смогут вновь установить контроль над лесными массивами к югу от Лимана.

«Похоже, украинские контратаки восточнее Славянско-Краматорской агломерации поддерживают украинскую операцию „Вивальди“ на Лиманском направлении, усложняя российские попытки захватить „Пояс крепостей“, — резюмировали в ISW.

Напомним, комбат «Железных соколов» Владислав Даценко сообщил, что оккупанты усиливают группировки на Краматорском направлении, в частности перебрасывая спецназовцев ГРУ и дроны с менее приоритетных участков фронта. Их цель — захватить Славянскую агломерацию и закрепиться в урбанизированной местности до наступления холодов. ВСУ успешно сдерживают массовые атаки и инфильтрацию врага.

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