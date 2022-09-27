ВСУ "вывели из строя" немало оккупантов, вражеской техники, складов с боеприпасами и отбили атаки на 7 участках: сводка Генштаба

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на полной оккупации Донецкой области и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

О ситуации на фронте говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы:

За минувшие сутки противник нанес 9 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов с РСЗО. От огневого воздействия пострадали более 50 населенных пунктов. Среди них Славянск, Краматорск, Соледар, Авдеевка, Новополь, Запорожье, Марганец, Мусиевка, Кривой Рог, Никополь, Потемкино, Осокоровка, Николаев, Очаков и Беленькое.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник продолжил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Барановка, Уды, Гатище, Волчанск, Двуречное, Кучеровка, Петропавловка и Сеньково;

на Краматорском направлении – Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка и Веселое;

на Бахмутском направлении – Соледарь, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск и Юрьевка;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Водяное, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка;

на Новопавловском направлении – Золотая Нива, Угледар, Павловка и Егоровка;

на Запорожском направлении – Новополье, Новоселке и Времовке.

На Южнобужском направлении от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 25 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. В частности, Красная Долина, Широкое, Андреевка, Белогорка, Терновые Поды, Лиманы и Мирное.

На Запорожской АЭС ситуация остается напряженной. Сотрудники станции не желают сотрудничать с врагом и пытаются уехать с временно занятых оккупантами территорий. Оккупированная часть Херсонской области полностью закрыта на въезд и выезд.

Успехи ВСУ:

В Херсоне были уничтожены и выведены из строя 7 грузовиков Урал, в Мелитополе уничтожены до 10 единиц вооружения и военной техники и более 20 оккупантов. В районах населенных пунктов Токмак и Черниговка Запорожской области уничтожен вражеский комплекс С-300, 5 единиц военной техники и ранены более 50 оккупантов.

В течение суток подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

Авиация Сил обороны нанесла 28 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Утраты неприятеля уточняются.

Ракетные войска и артиллерия поразили 5 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 склада с боеприпасами, а также более 10-ти отдельных важных целей.

Напомним, российские оккупанты вечером, 26 сентября, обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине. Ракетой Х-59 попали по аэропорту.

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