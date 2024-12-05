ВСУ вывезли бабушку из Курской области к родственникам в Сумы: военный рассказал, как она встретила их

Бабушка охотно переехала в Украину, где живут ее родственники.
Украинские бойцы вывезли бабушку из Курской области в Сумы. Там проживает ее сестра.
Об этом рассказал военный 22-й отдельной механизированной бригады Максим в документальном фильме "Операция Курск. Как это было на самом деле из первых уст".
▶️На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: ОПЕРАЦИЯ КУРСК! КАК ЭТО БЫЛО В самом деле С ПЕРВЫХ УСТ! ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
"Второй раз, когда я заходил в село, которое мы зачищали, там была бабушка. Я к ней подошел, она попросила воды. Мы ей дали воды. Ее увидели родственники, которые за границей. Они прислали видеообращение к бабушке, это их мама. Мы поехали туда снова, показали это видео. И мы вывезли ее в Украину, к сестре в Сумы», – рассказал боец.
Диалог между военными и жительницей Курщины:
– Ой, боже!
– Все нормально, завтра еще привезем пару блоков водички и поесть всякого
– Спасибо, достаточно!
– Нет, недостаточно.
Напомним, Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России, что позволило продвинуться дальше. Силам обороны стараются всеми силами удержаться за деревню Дарьино.
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