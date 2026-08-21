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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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ВСУ "выжгли" российский Су-34 прямо на аэродроме и НПЗ: Зеленский показал удар на 1600 км вглубь РФ

Президент Владимир Зеленский подтвердил успешное поражение НПЗ в Перми в 1600 км от границы, а также уничтожение российского истребителя Су-34 и объектов вражеской авиации и БПЛА.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В России горят НПЗ

В России горят НПЗ

Украинские военные продолжают применять «дальнобойные санкции», возвращая последствия войны непосредственно на территорию агрессора.

Об успешной серии ночных и предварительных ударов по стратегическим целям в глубоком тылу РФ сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В частности, украинские «дипстрайки» получили в НПЗ в Перми, который расположен на рекордном расстоянии — более 1 600 километров от украинской границы. Кроме того, под удар попал военный аэродром Мариновка в Волгоградской области, а также были зафиксированы успешные результаты работы Сил обороны в акватории Черного моря.

Уничтожены Су-34 и базы пуска дронов

Глава государства также обнародовал подтвержденные данные о последствиях предварительных атак по российским военным объектам:

  • Аэродром «Ахтубинск» (около 600 км от линии фронта): поврежден российский сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-34.

  • Приморско-Ахтарск (почти 180 км от фронта): поражена важная база хранения, подготовки и пуска ударных беспилотников, которыми враг ежедневно атакует гражданскую инфраструктуру Украины.

Владимир Зеленский выразил благодарность всем подразделениям Сил обороны Украины за точность, ювелирную меткость и эффективность в уничтожении военного потенциала врага.

Ранее мы писали о том, что ГУР ударило по аэродромам, с которых россияне били дронами по Украине.

Напомним, аналитики ISW констатируют, что у РФ нет ресурсов для полной защиты своих стратегических объектов и глубокого тыла от украинских атак.

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